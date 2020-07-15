ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь в мае, сообщило ведомство.

«Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в июне ФАС выдала предупреждение российскому оператору связи после большого количества обращений граждан-абонентов по вопросу повышения услуг связи в среднем на 10%.

Tele2 сообщил, что предоставил на претензию со стороны Федеральной антимонопольной службы экономическое обоснование повышения тарифов.