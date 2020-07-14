Хорватия открыла границы для россиян

Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России, туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание, сообщил Schengen Visa Info.

«На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз, включая туристов», – передает «Интерфакс» сообщение издания.

Уточняется, что жители третьих стран, куда входит, в том числе и Россия, при посещении Хорватии с целью туризма обязаны предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия.

Ранее сообщалось, что восемь стран на данный момент официально объявили о готовности принимать российских туристов на определенных условиях. Кроме Хорватии в список вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Египет и ОАЭ. Кроме того, к концу июля ожидается обновление списка стран в Испании. Также Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов.