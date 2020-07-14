Сенатор объяснил важность приравнивания отчуждения территорий России к экстремизму

«Очень важно, что любые призывы и действия по отчуждению территории будут приравнены к экстремизму. При этом не менее важна двухступенчатая система ответственности, которая позволит избежать злоупотребления законом», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя решение Госдумы поддержать в первом чтении соответствующий законопроект.

«Я однозначно поддерживаю эту инициативу. Во-первых, глубоко символично то, что именно этот законопроект вносится первым с целью обеспечение ввода в действие поправок к Конституции. Во-вторых, очень важно, что таким образом сама терминология закона об экстремисткой деятельности будет приведена в соответствие Основному закону», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Собеседник также отметил, что законопроектом предусматривается некоторое смягчение наказания за первое нарушение. В данном случае последуют лишь административные санкции. А вот при повторном нарушении будут задействованы меры уголовной ответственности.

«Это важно для того, чтобы исключить случаи злоупотребления законом. Я считаю, что двухступенчатая система ответственности – это правильно с точки зрения современной юридической практики. Кроме того, поправка гарантирует российским гражданам то, что в будущем территория России останется неделимой», – заключил Долгов.

Ранее во вторник Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении законопроекта о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму заявил, что Россия после принятия поправок в законодательство об отчуждении территорий сможет требовать экстрадиции иностранцев, призывающих к нарушению территориальной целостности России.

«Многие горячие головы, возможно, это остудит после того, как мы примем нормы этого закона, и они поймут, что это очень серьезно наказывается. Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», – передает ТАСС слова Володина.