После катастрофы в Норильске ОП намерена проверить все предприятия арктической зоны

В Арктической зоне необходимо выстроить систему, при которой будет невозможно повторение катастрофы, аналогичной разливу топлива под Норильском. Для этого необходимо оценить в каком состоянии находится и другие предприятия Крайнего Севера. Такое мнение было высказано на прошедших в Общественной палате обсуждениях ликвидации экологической катастрофы в Норильске.

«За деятельностью по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 города Норильска должен быть установлен полноценный общественный контроль. Вся работа должна быть организована гласно и публично, чтобы не возникало сомнений в эффективности и достаточности принимаемых мер», – подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Таким, по ее оценке, стал главный итог прошедших в понедельник в ОП общественных обсуждений на тему «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению». Встреча, по оценке присутствовавших, прошла на высоком уровне – с одной стороны в дискуссии участвовала руководитель Росприроднадзора Елена Радионова, с другой, вице-президент «Норильского никеля» Андрей Бугров, который курирует в компании вопросы защиты окружающей среды.

«У компании «Норникель» нет на сегодня никакого другого выхода, как быть открытой к диалогу, – отметила Шаройкина. По ее мнению, это доказывает тот факт, что компания пришла сегодня на площадку Общественной палаты, зная, что будут присутствовать общественники, экологи, которые критично настроены. Более того – представители контролирующего органа – Росприроднадзора, с которым продолжается спор о размере ущерба».

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тысяч тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии, были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. Неделю назад «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

«Сумма взыскания к «Норникелю», рассчитанная Росприроднадзором – беспрецедентна, особенно учитывая огромную разницу с теми цифрами, которые представил сам «Норникель», – констатировала Шаройкина.

По прогнозам специалистов, восстановление экосистемы на месте разлива нефти может занять от пяти до десяти лет. Такие данные привела в своем выступлении руководитель Росприроднадзора Радионова. Она напомнила, что через несколько дней после аварии, предельно допустимая концентрация вредных веществ в водах реки Амбарной превысила норму в десятки тысяч раз.

При этом Радионова констатировала, что на данном этапе между экспертами Росприроднадзора и представителями «Норникеля» нет препятствий в совместной работе. Общая задача – «привести экосистему территории в норму, к нулевому фоновому режиму», указала руководитель Росприроднадзора. «Мы все получили жесточайший урок», – подчеркнула Радионова. Она призвала владельцев компаний, не дожидаться экологических проверок, а самостоятельно устранять нарушения на всех своих объектах.

Если же надзорное ведомство найдет те же нарушения, которые до этого были замечены на «типовых объектах», то бизнесменам не стоит ждать «ни капли сочувствия», строго предупредила Радионова. Из слов главы надзора также следовало, что чиновники заинтересованы в плотных контактах с экологами и другими представителями общественности.

Не против контроля общественности и вице-президент «Норникеля» Бугров. «Нам важен голос общественности, – подчеркнул топ-менеджер. – Интерес общества к проблеме понятен и закономерен, но я считаю, что надо излагать все факты. Пора переходить от эмоций к трезвому обсуждению».

По версии руководства «Норникеля», компания не допускала ошибок при реагировании на аварию. «Действия были предприняты незамедлительно, а вмешательство президента придало ускорение предпринимаемым мерам», – заверил Бугров. В итоге, на сегодняшний день собрано более 90% разлитого топлива, сообщил топ-менеджер. «Риск проникновения топливного следа в Карское море отсутствует. Нам удалось предотвратить распространение», – подчеркнул вице-президент «Норникеля». При этом, как ранее сообщили в компании, «основные работы» по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 планируется закончить к началу зимы.

Росприроднадзор потребовал от компании не только отчета в проделанной работе, но и конкретных данных по возмещению ущерба. «Есть законодательно установленные сроки. Мы предъявляем требования, в течение месяца компания, надеемся, нам на них ответит», – напомнила Радионова.

Но при всех возможных разночтениях в оценке последствий, инцидент с разливом топлива под Норильском стал примером взаимодействия государства, бизнеса и общества при ликвидации последствий экологического ЧП. Такое мнение, взяв слово, высказал замруководителя ВНИИ «Экология» Андрей Пешков. «Аварию можно рассматривать как полигон отработки всеми участниками процесса того, что дальше можно экстраполировать на всю арктическую зону», – полагает эксперт-эколог.

Еще один вывод, который следует сделать – для предотвращения подобных катастроф в будущем требуется обеспечить открытость деятельности бизнеса, – подчеркнул Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса в российском предствительстве WWF (Всемирного фонда природы). При этом, посетовал Книжников, «Норникель» не предоставил в публичный доступ планы ликвидации аварий, документацию по оценке воздействия на окружающую среду и документы по страхованию экологических рисков.

А ведь в первую очередь такую информацию о возможных рисках нужно доводить до сведения местных жителей, в том числе представителей коренных народов, добавил депутат Госдумы Григорий Ледков – президент Ассоциации коренных малочисленных народов.

Крайне важно то, что руководитель Росприроднадзора сама пришла на площадку ОП и обратилась к общественности с предложением выстроить такую систему, при которой невозможна будет ситуация, подобная норильской, в свою очередь, заметила Шаройкина. «В рамках поручения президента, мы планируем оценить в каком состоянии находится и другие предприятия в арктической зоне», – заявила председатель профильной комиссии ОП. Она напомнила – по закону, Общественная палата России и общественные советы при федеральных министерствах и ведомствах наделены достаточными полномочиями. Речь идет об общественных мониторинге, проверке и экспертизе. «Полагаю, что профильная комиссия Общественной палаты РФ должна взять на себя функции модератора этой работы, привлечь профильных экспертов и общественников», – указала Шаройкина.

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