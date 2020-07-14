Депутатов Закдумы Хабаровского края от ЛДПР заподозрили в мошенничестве

Вслед за задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в мошенничестве были задержаны депутаты Законодательной думы региона – Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов, сообщили местные СМИ.

По решению суда оба парламентария будут заключены под стражу до 8 сентября, сообщает портал PROkhab.ru.

Задержанные депутаты, как и Фургал, состоят в партии ЛДПР. Кроме того, еще до избрания в региональную думу они работали топ-менеджерами на металлургическом заводе «Амурсталь» компании «Торекс-Хабаровск». Как пишет издание, это предприятие тесно связанно с семьей Фургала.

Также известно, что Козлов ранее уже дважды находился под следствием: первый раз – в рамках уголовного дела по факту кражи (ст. 158 часть 2), второй раз – в рамках уголовного дела по факту пособничества в вымогательстве и подкупе (ст. 204 часть 4 п. б).

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

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