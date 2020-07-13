Умерла жена Джона Траволты

Супруга жена Джона Траволты – актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», – написал Траволта в Instagram.

Он отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать.

Престон и Траволта поженились в 1991 году, у них родились трое детей, передает РИА «Новости». Их сын Джетт скончался в 2009 году после эпилептического припадка. Престон начала свою карьеру в 1983 году и прославилась ролями в фильмах «Близнецы» и «Джерри Магуайер».