Путин заявил о востребованности саммита ядерной пятерки

В международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, саммит пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН будет востребован и полезен, заявил президент Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры с участием лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).