Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

Несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске завершилась без задержаний, на этот раз в ней приняли участие значительно меньше людей.

Официальной информации о количестве участников нет, однако на этот раз в акции у здания регионального правительства приняли участие значительно меньше людей, чем в субботу: митинг и шествие в воскресенье собрали всего несколько сотен человек, в то время как, по информации полиции, в субботу пришли от 10 до 12 тыс. участников, передает ТАСС.

Это была вторая несогласованная акция с шествием по центральным улицам города с момента задержания губернатора по делу об организации убийств и попытки убийства.

По оценкам телеграм-канала НЕШПОРТ в Хабаровске в воскресенье вышло на улицы менее 300 человек на фоне вчерашних 12 тысяч. Судя по динамике протеста, его организаторам из окружения Сергея Фургала, хватило ресурсов и организационных возможностей лишь для одиночного залпа. «События наглядно показали, как выглядит протест без его главных модераторов в лице первого зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова, пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, помощника главы региона Захара Синяговского», - отмечается в сообщении.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

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