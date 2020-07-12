В России провели более 23 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на коронавирус, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России проведено более 23 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 322 тыс. исследований.

Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

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