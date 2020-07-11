Российская фигуристка победила в международной номинации «Лучший новичок»

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная стала обладательницей премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший новичок».

Первая церемония ISU Skating Awards проходит в субботу в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

Косторная победила на чемпионате Европы в Австрии и в Финале Гран-при в Италии, а также стала серебряным призером на российском чемпионате.

«Когда я попала в топ-3, это придало мне дополнительную мотивацию в тренировочном процессе и заставило быть еще сильнее. Когда я начинала сезон, не представляла, чего способна добиться. Пыталась всегда выступать как можно лучше. Фигурное катание – это не только прыжки, зрители должны получать удовольствие от того, что они видят. Я горжусь и счастлива, что выиграла эту награду», – сказала спортсменка.

Напомним, на звание «Лучший новичок» были номинированы сразу две россиянки, обе – воспитанницы тренера Этери Тутберидзе.