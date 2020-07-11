Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обновило график вывозных авиарейсов на срок до 19 июля.

График вывозных авиарейсов опубликован в Telegram-канале @vezemdomoy_rf.

По данным Минкомсвязи, 11 июля состоятся полеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы Баку – Жуковский и Кишинев – Краснодар. На следующий день, 12 июля, запланированы рейсы Бишкек – Москва, Баку – Москва, Хошимин – Иркутск, Нью-Йорк – Санкт-Петербург и Нью-Йорк – Ростов-на-Дону.

13 июля будут выполнены рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также рейс из Ташкента в Санкт-Петербург. Во вторник, 14 июля, состоится рейс из Гоа в Москву, а на следующий день, 15 июля, рейсы Гуанчжоу – Москва, Ош – Москва и Ереван – Санкт-Петербург.

На 16 июля намечены рейсы в Москву из Пхукета, Бангкока и Ташкента, а также рейс Бишкек – Новосибирск. 17 июля планируется выполнить рейсы Аликанте – Москва, Душанбе – Жуковский, Ереван – Сочи. 18 июля запланированы рейсы по маршруту Прага – Москва, Ош – Новосибирск, Сеул – Владивосток, Белград – Москва, Париж – Москва, а также рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву. 19 июля состоятся вывозные рейсы в Москву из Дубая, в Екатеринбург из Еревана и во Владивосток из Ташкента.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В МИД также отметили рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.

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