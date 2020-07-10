Китай пообещал ввести ответные санкции в отношении США

Китай предпримет контрмеры в ответ на введение Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь заявил, что «решение США является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений», Пекин отвергает и осуждает это, передает РИА «Новости».

По его словам, «Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна».

Кроме того, Китай выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США прекрасно это знают.

При этом директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун ранее заявлял, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Напомним, в четверг США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».