США объявили о введении санкций против Китая

Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Санкции вводятся за «ограничение доступа иностранцев в Тибет», передает РИА «Новости».

Помпео заявил, что «объявляет о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая», которые окажутся причастны «в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы».

Вашингтон обвинил китайские власти в том, что чиновникам, журналистам и туристам из США «систематически препятствуют» посещать Тибетский автономный район», хотя китайские граждане «имеют гораздо больший доступ» в США.

По мнению Госдепа «доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности».

Помпео обвинил Китай в нарушении прав человека в Тибете и в «неспособности предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев крупнейших рек Азии».

В июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.

В мае США внесли десятки китайских организаций в черный список.