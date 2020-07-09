США ввели санкции против китайских чиновников

США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В санкционном списке также есть глава партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Цюаньго, передает ТАСС со ссылкой на минфин США.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США и обвинил его в попытках украсть американские государственные секреты.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Кроме того, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.