Малахов попросил не приписывать его к участникам протеста на Пушкинской площади

Телеведущий Андрей Малахов опроверг сообщения о том, что принял участие в акции протеста на Пушкинской площади в Москве.

Видеообращение Малахов опубликовал в сторис в Instagram.

«Друзья меня просто бомбит», – заявил он.

Он рассказал, что ходил «в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова», а «в результате» его «приписали к собравшимся на Пушкинской площади».

«Успокойтесь. Я вне политики», – заверил Малахов, отметив, что «проголосовал сегодня за поправки в Конституцию».