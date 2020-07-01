Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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              Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

              1 июля 2020, 07:57

              Текст: Антон Никитин

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              Основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России начался на Дальнем Востоке при высокой активности избирателей, но люди охотно использовали и возможность выразить свою позицию заблаговременно, сообщили опрошенные эксперты.

              «В целом, что касается явки, можно отметить очень высокий интерес граждан. По тем цифрам, которые мы видим, уже точно понятно, что нет никакого бойкота, к которому призывала оппозиция. Наоборот, люди голосуют разными способами: на участках, дистанционно. Для людей оказалось важным выразить свою политическую и гражданскую позицию», – приводит ТАСС слова политолога Анны Федоровой.

              Она отметила, что организация процесса голосования стала большой нагрузкой на систему, так как необходимо соблюсти множество требований безопасности.

              Директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев добавил, что голосование проходит спокойно, а небольшие вопросы, которые возникают в процессе, как правило, решаются избирательной комиссией. «Явка находится на очень высоком уровне, очень много людей проголосовало благодаря многодневному голосованию, очень удобному для людей. Такая мера как электронное голосование себя тоже очень хорошо показала в двух регионах (Москве и Нижегородской области)», – пояснил Григорьев.

              Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал общероссийское голосование уникальным электоральным процессом, который позволяет высказать позицию по поправкам в конституцию и тем самым реализовать политические права как можно большему числу граждан России. По его словам, растянутая по времени на семь дней процедура, новые форматы голосования вне традиционных избирательных участков и электронное дистанционное голосование стали значительными новациями и ключевыми элементами этого процесса.

              Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова заявила, что избиратели оценили удобство новых механизмов голосования. «Думаю, есть смысл распространить такой подход, в том числе и голосование в несколько дней, на будущих выборах», – сказала она.

              Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов при этом считает, что основная часть населения пойдет голосовать 1 июля. По его словам, это уже видно по явке на Дальнем Востоке. Вместе с тем, число уже проголосовавших показывает, что людям удобно иметь некоторый запас времени для волеизъявления. «При этом данные по Москве показывают, что и возможностью электронного голосования воспользовались уже очень многие. Это люди, которые постоянно живут в своем смартфоне, и уже миллион человек воспользовались электронной формой для голосования», – сказал Баширов.

              Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков также отметил высокую явку на голосование и удовлетворенность граждан ходом процедуры, но считает, что к концу голосования возрастает риск провокаций. «Я думаю, что наше гражданское общество является достаточно зрелым, чтобы оперативно реагировать на них. В каком-то смысле, все происходящее является для нашего гражданского общества хорошим тренингом, чтобы отстаивать ценности наших демократических процедур и их результаты», – сказал он.

              Представитель ЭИСИ Александр Малахов, который спрогнозировал рост фейковых сообщений вокруг голосования 1 июля, однако отметил, что в России за последние два года отлажена работа по борьбе с ними. «Реакция оперативная, иллюстрация более чем показательна. Совершенно понятно, что это фейки без каких бы то ни было объяснений. Я считаю, что это очень хорошая практика, когда мы уходим от позиции объяснений, что это не фейк, от позиции извинений. В современном информационном мире доля фейковой информации велика, и мы умеем с этим бороться – объяснять, показывать и доказывать, что это фейк», – заявил эксперт. По его мнению, цель таких фейков – размытие информационного фона и создание атмосферы неверия.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь. Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале.

              По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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