Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

Основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России начался на Дальнем Востоке при высокой активности избирателей, но люди охотно использовали и возможность выразить свою позицию заблаговременно, сообщили опрошенные эксперты.

«В целом, что касается явки, можно отметить очень высокий интерес граждан. По тем цифрам, которые мы видим, уже точно понятно, что нет никакого бойкота, к которому призывала оппозиция. Наоборот, люди голосуют разными способами: на участках, дистанционно. Для людей оказалось важным выразить свою политическую и гражданскую позицию», – приводит ТАСС слова политолога Анны Федоровой.

Она отметила, что организация процесса голосования стала большой нагрузкой на систему, так как необходимо соблюсти множество требований безопасности.

Директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев добавил, что голосование проходит спокойно, а небольшие вопросы, которые возникают в процессе, как правило, решаются избирательной комиссией. «Явка находится на очень высоком уровне, очень много людей проголосовало благодаря многодневному голосованию, очень удобному для людей. Такая мера как электронное голосование себя тоже очень хорошо показала в двух регионах (Москве и Нижегородской области)», – пояснил Григорьев.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал общероссийское голосование уникальным электоральным процессом, который позволяет высказать позицию по поправкам в конституцию и тем самым реализовать политические права как можно большему числу граждан России. По его словам, растянутая по времени на семь дней процедура, новые форматы голосования вне традиционных избирательных участков и электронное дистанционное голосование стали значительными новациями и ключевыми элементами этого процесса.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова заявила, что избиратели оценили удобство новых механизмов голосования. «Думаю, есть смысл распространить такой подход, в том числе и голосование в несколько дней, на будущих выборах», – сказала она.

Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов при этом считает, что основная часть населения пойдет голосовать 1 июля. По его словам, это уже видно по явке на Дальнем Востоке. Вместе с тем, число уже проголосовавших показывает, что людям удобно иметь некоторый запас времени для волеизъявления. «При этом данные по Москве показывают, что и возможностью электронного голосования воспользовались уже очень многие. Это люди, которые постоянно живут в своем смартфоне, и уже миллион человек воспользовались электронной формой для голосования», – сказал Баширов.

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков также отметил высокую явку на голосование и удовлетворенность граждан ходом процедуры, но считает, что к концу голосования возрастает риск провокаций. «Я думаю, что наше гражданское общество является достаточно зрелым, чтобы оперативно реагировать на них. В каком-то смысле, все происходящее является для нашего гражданского общества хорошим тренингом, чтобы отстаивать ценности наших демократических процедур и их результаты», – сказал он.

Представитель ЭИСИ Александр Малахов, который спрогнозировал рост фейковых сообщений вокруг голосования 1 июля, однако отметил, что в России за последние два года отлажена работа по борьбе с ними. «Реакция оперативная, иллюстрация более чем показательна. Совершенно понятно, что это фейки без каких бы то ни было объяснений. Я считаю, что это очень хорошая практика, когда мы уходим от позиции объяснений, что это не фейк, от позиции извинений. В современном информационном мире доля фейковой информации велика, и мы умеем с этим бороться – объяснять, показывать и доказывать, что это фейк», – заявил эксперт. По его мнению, цель таких фейков – размытие информационного фона и создание атмосферы неверия.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь. Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД