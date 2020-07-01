Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

В Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию.

Во Владивостоке и других населенных пунктах Приморья участки открылись в 8.00 (01.00 мск). Всего в регионе оборудовано 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. За порядком там следят около 5 тыс. общественных наблюдателей, передает РИА «Новости».

Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тыс. жителей Приморья. К 1 июля в крае свое мнение о поправках выразили почти 40% избирателей. Всего в регионе их зарегистрировано свыше 1,45 млн.

В Еврейской автономной области 1 июля открылись все 183 участка для проведения голосования. Всего в регионе зарегистрировано около 126 тыс. избирателей. Правом досрочно принять участие в голосовании воспользовались более 66 тыс. человек или 52,5% избирателей. Лидером по голосованию является Октябрьский район, где свое мнение высказали более 4,8 тыс. жителей или 66,3%. В административном центре области городе Биробиджане проголосовали более 26,3 тыс. человек или 46,48%.

В Хабаровском крае в списки избирателей внесено 982,49 тыс. жителей региона, открыто 779 стационарных избирательных участков. За ходом голосования следят около 1,4 тыс. наблюдателей. До 1 июля в крае проголосовали более 213,5 тыс. человек, что составляет 21,79% от общего числа избирателей.

Наибольшая явка зарегистрирована в Комсомольском районе, где проголосовали 52,49% избирателей. В Хабаровске свое мнение высказали более 19% избирателей. Правом досрочного голосования воспользовались также более 5,3 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных территорий, что больше, чем на выборах президента России в 2018 году – тогда явка составила более 5,2 тыс. человек.

Ранее участки открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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