Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале

В финальный день голосования по поправкам к Конституции избирательные участки на вокзалах и аэропортах в регионах Уральского федерального округа (УрФО) открылись в 06.00 мск. В Челябинской области часть участков открылась раньше по просьбам избирателей.

Явка по Уральскому федеральному округу, по последним данным, превысила 40%. Самый высокий показатель по явке зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – более 63%, далее идут Тюменская область с более чем 49% проголосовавших, Ханты-Мансийский автономный округ – более 42%, Челябинская область – более 41%. В Курганской области явка превысила 39%, а в Свердловской – 32%, передает ТАСС.

В Ханты-Мансийском автономном округе принять участие в голосовании каждого жителя региона приглашает лично губернатор. Жителям звонит робот и голосом губернатора ХМАО Натальи Комаровой приглашает прийти на участки. Объясняет, что голосование – важно для жизни региона и страны. На избирательных участках звучит музыка, продается выпечка и проводятся розыгрыши призов.

От проведения праздничных мероприятий отказались в Тюменской области из-за действующего режима повышенной готовности. Председатель облизбиркома Игорь Халин сообщил, что участки 1 июля открылись в штатном режиме в 8.00.

В Свердловской области также открылись все участки, в том числе на вокзалах, в аэропорту Кольцово и больницах. Регламент работы в медицинских учреждениях, перепрофилированных под работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, тщательно прорабатывался региональным управлением Роспотребнадзора и областным Минздравом. «Да, все вопросы, где люди изъявили желание [проголосовать], решены, мы выходим на основании составленных главными врачами списков и заявлений граждан», – сообщила советник председателя свердловского облизбиркома Анастасия Анисимова.

В Курганской области некоторые члены участковых избирательных комиссий добираются до голосующих не только на машинах, но даже на велосипедах, мотоциклах и тракторах. Члены комиссии помогают жителям голосовать не только дома, но и там, где они оказались по обстоятельствам. Так, представители избиркома работают 1 июля в Курганском областном перинатальном центре, сообщает оперативный штаб региона. Накануне часть сотрудников и пациентов уже смогла выразить свое мнение по поправкам в Конституцию.

В Челябинской области по просьбам избирателей некоторые участки открыли раньше на час и два. «Около 100 участков, по ходатайству территориальных комиссий, открылись в 06.00 (04.00 мск) и 07.00 (05.00 мск). Это связано с тем, что люди там рассматривают возможность проголосовать до начала рабочей смены, так как они работают на предприятиях непрерывного цикла», – сказал председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

«Погода нас особо не радует, но, к счастью, прогноз [на 1 июля] более-менее по Ямалу, поэтому мы ожидаем праздничного дня, надеемся, что будет активнее, чем предыдущие дни. Ждем наших дорогих участников голосования завтра, в основной день», – сообщил председатель избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

Внимание погоде уделяют и в Югре, где почти половина от всех участков распложена на открытом воздухе. «Они оборудованы навесами и тентами на случай дождя. Если будет совсем сильный ливень, то голосование перенесут в помещения, которые расположены радом с такими участками. Все помещения оборудованы, готовы принять комиссию, продолжить работу», – сказал председатель окружной Избирательной комиссии Денис Корнеев.

Ранее полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов отметил, что голосование в УрФО организовано на высоком уровне и с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности. «Мы продолжаем строить социальное и правовое государство, очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в Конституции. <…> Я еще раз хотел бы пригласить всех – и молодых людей, и наших родителей <…> принять участие в голосовании», – сказал Цуканов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД