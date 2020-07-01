Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

Взгляд
1 июля, среда  |  Последнее обновление — 05:32  |  vz.ru
Разделы

Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
Перейти а раздел…

Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Что сохранилось русского на Аляске

    Для Саакашвили открыли дорогу во власть

      Перейти а раздел…

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия
              Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим житьВирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппаГенсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с РоссиейПочему резко падает популярность Зеленского
              Москва потребовала расследовать призывы «свести счеты с русскими» в СШАГазпром передал Польше полтора миллиарда долларовКого и зачем призывают на военные сборы?США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
              Симоньян высмеяла западную разведкуРоссия лишает Запад возможности создания фейков в СирииВ Латвии запрещена трансляция семи российских каналовВнешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

              Главная тема


              Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

              торговля оружием


              В России объяснили, почему США не могут перекупить у Турции С-400

              рост турпотока


              Названы самые недооцененные туристические места России

              «Предложение прямо с плеча»


              Пранкеры от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

              Видео

              союзники по НАТО


              СМИ: Трамп оскорблял Меркель во время телефонных разговоров

              новый тренд


              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              либеральная идеология


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              важное заявление


              Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

              1 июля 2020, 04:59

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              В последний день голосования по поправкам к Конституции избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибири открылись в 8.00 (4.00 мск); из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосовать в 3.00 мск, а Омская стартует в 5.00 мск.

              В Иркутской области в день голосования 1 июля в 8.00 (3.00 мск) откроются 1894 избирательных участка. В дополнение к ним будут работать 29 участков в местах временного нахождения граждан – на вокзалах, в аэропортах, больницах, СИЗО. Маломобильные граждане могут проголосовать на дому. Для этого до 17.00 (12.00 мск) 1 июля им нужно подать заявку в избирательную комиссию по месту жительства. Это можно сделать по телефону, передает РИА «Новости».

              Голосование в регионе проводится с соблюдением всех санитарных норм. Члены участковой комиссии, наблюдатели, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Избирательные участки в Приангарье будут работать 1 июля до 20.00 (15.00 мск).

              На избирательных участках в Иркутской области в дни голосования проводится викторина «Моя конституция». Ее участники получают специальные буклеты, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Победители определятся по этому номеру путем случайной математической выборки. Среди призов – три однокомнатных квартиры в Иркутске, пять автомобилей, 100 планшетов и 600 телефонов.

              В Новосибирской области 1 июля, как и в предыдущие шесть дней, откроются 2013 избирательных участков. По данным главы облизбиркома Ольги Благо, всего в регионе проголосовали уже более 465 тыс. человек – это 21,6% от количества избирателей Новосибирской области. На избирательных участках проголосовали более 302 тыс. избирателей (65,1% от проголосовавших). Количество проголосовавших «на дому» – 98,8 тыс. человек (21,3%).

              Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено.

              В Томской области 1 июля откроются 773 избирательных участка. Всего в регионе уже проголосовали 164,6 тыс. человек из более чем 768 тыс. избирателей. Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В Новосибирской и Томской областях избиратели смогут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску и Томску почетного звания «Город трудовой доблести».

              В Кузбассе в единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в 08.00 (4.00 мск) местного времени открылись избирательные участки.

              «Работают 1699 участковых избирательных комиссий. Из них в одиннадцати муниципальных образованиях региона на 61 избирательном участке голосование открыто с 06.00 местного времени. Эти участки открыты для работников предприятий с непрерывным циклом работы. Все участки будут работать до 20.00 местного времени. Массовые мероприятия: концерты, ярмарки из-за угрозы распространения коронавируса на избирательных участках запрещены», – рассказали в избирательной комиссии Кемеровской области.

              Как сообщается в Тelegram-канале оперштаба региона по коронавирусу, всем приходящим на избирательные участки обязательно измерят температуру, а также бесплатно выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.

              По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей – более 2 млн человек. Из них до 29 июня в регионе, по данным ЦИК, проголосовали более 587 тыс. человек.

              В Алтайском крае откроются 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. До 30 июня по поправкам к конституции проголосовали более 541 тыс. жителей края. В городах и районах региона в эти дни работают мобильные пункты для голосования на открытом воздухе – во дворах домов и территориях общего пользования. Почти 52 тыс. человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» и выбрали наиболее удобный участок для голосования.

              По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тыс. избирателей.

              По данным избирательной комиссии Хакасии, в республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тыс. избирателей. По данным ЦИК, в республике до 29 июня проголосовали более 106 тыс. человек.

              В Республике Алтай откроются 236 участков для голосования. Также организованы «мобильные» пункты на придомовых территориях, на которых активно голосуют жители региона. И на стационарных участках, и на «мобильных» соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры, заверили в избирательной комиссии республики. Участникам голосования выдают медицинские маски, перчатки и индивидуальные ручки.

              В Омской области 1 июля в 8.00 (5.00 мск), как и в предыдущие шесть дней, откроются 1734 избирательных участка. По данным главы избиркома Омской области Алексея Нестеренко, всего в регионе проголосовали уже более 750 тыс. человек – это около половины от числа всех избирателей. В основном, по словам Нестеренко, избиратели голосовали в помещениях, которые были оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

              «Наша задача была рассредоточить людей и минимизировать их нахождение в одном пространстве, поэтому в отдаленные точки города выезжала мобильная бригада на «ГАЗели»... Возможно, за этот счет явка получилась высокой, пока сложно предположить, но однозначно опыт мобильных избирательных участков надо продолжать применять», – сообщил председатель избирательной комиссии Омской области Нестеренко.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь.

              По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............