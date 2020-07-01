Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

В последний день голосования по поправкам к Конституции избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибири открылись в 8.00 (4.00 мск); из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосовать в 3.00 мск, а Омская стартует в 5.00 мск.

В Иркутской области в день голосования 1 июля в 8.00 (3.00 мск) откроются 1894 избирательных участка. В дополнение к ним будут работать 29 участков в местах временного нахождения граждан – на вокзалах, в аэропортах, больницах, СИЗО. Маломобильные граждане могут проголосовать на дому. Для этого до 17.00 (12.00 мск) 1 июля им нужно подать заявку в избирательную комиссию по месту жительства. Это можно сделать по телефону, передает РИА «Новости».

Голосование в регионе проводится с соблюдением всех санитарных норм. Члены участковой комиссии, наблюдатели, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Избирательные участки в Приангарье будут работать 1 июля до 20.00 (15.00 мск).

На избирательных участках в Иркутской области в дни голосования проводится викторина «Моя конституция». Ее участники получают специальные буклеты, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Победители определятся по этому номеру путем случайной математической выборки. Среди призов – три однокомнатных квартиры в Иркутске, пять автомобилей, 100 планшетов и 600 телефонов.

В Новосибирской области 1 июля, как и в предыдущие шесть дней, откроются 2013 избирательных участков. По данным главы облизбиркома Ольги Благо, всего в регионе проголосовали уже более 465 тыс. человек – это 21,6% от количества избирателей Новосибирской области. На избирательных участках проголосовали более 302 тыс. избирателей (65,1% от проголосовавших). Количество проголосовавших «на дому» – 98,8 тыс. человек (21,3%).

Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено.

В Томской области 1 июля откроются 773 избирательных участка. Всего в регионе уже проголосовали 164,6 тыс. человек из более чем 768 тыс. избирателей. Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В Новосибирской и Томской областях избиратели смогут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску и Томску почетного звания «Город трудовой доблести».

В Кузбассе в единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в 08.00 (4.00 мск) местного времени открылись избирательные участки.

«Работают 1699 участковых избирательных комиссий. Из них в одиннадцати муниципальных образованиях региона на 61 избирательном участке голосование открыто с 06.00 местного времени. Эти участки открыты для работников предприятий с непрерывным циклом работы. Все участки будут работать до 20.00 местного времени. Массовые мероприятия: концерты, ярмарки из-за угрозы распространения коронавируса на избирательных участках запрещены», – рассказали в избирательной комиссии Кемеровской области.

Как сообщается в Тelegram-канале оперштаба региона по коронавирусу, всем приходящим на избирательные участки обязательно измерят температуру, а также бесплатно выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей – более 2 млн человек. Из них до 29 июня в регионе, по данным ЦИК, проголосовали более 587 тыс. человек.

В Алтайском крае откроются 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. До 30 июня по поправкам к конституции проголосовали более 541 тыс. жителей края. В городах и районах региона в эти дни работают мобильные пункты для голосования на открытом воздухе – во дворах домов и территориях общего пользования. Почти 52 тыс. человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» и выбрали наиболее удобный участок для голосования.

По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тыс. избирателей.

По данным избирательной комиссии Хакасии, в республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тыс. избирателей. По данным ЦИК, в республике до 29 июня проголосовали более 106 тыс. человек.

В Республике Алтай откроются 236 участков для голосования. Также организованы «мобильные» пункты на придомовых территориях, на которых активно голосуют жители региона. И на стационарных участках, и на «мобильных» соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры, заверили в избирательной комиссии республики. Участникам голосования выдают медицинские маски, перчатки и индивидуальные ручки.

В Омской области 1 июля в 8.00 (5.00 мск), как и в предыдущие шесть дней, откроются 1734 избирательных участка. По данным главы избиркома Омской области Алексея Нестеренко, всего в регионе проголосовали уже более 750 тыс. человек – это около половины от числа всех избирателей. В основном, по словам Нестеренко, избиратели голосовали в помещениях, которые были оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

«Наша задача была рассредоточить людей и минимизировать их нахождение в одном пространстве, поэтому в отдаленные точки города выезжала мобильная бригада на «ГАЗели»... Возможно, за этот счет явка получилась высокой, пока сложно предположить, но однозначно опыт мобильных избирательных участков надо продолжать применять», – сообщил председатель избирательной комиссии Омской области Нестеренко.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начала голосовать Сибирь.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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