Участки для голосования по Конституции открылись в Приамурье, Забайкалье и Якутии

Избирательные участки в последний день голосования по поправкам в Конституцию России открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии.

В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тыс. человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор – бюллетень, ручку, маску и перчатки.

Такой набор будут выдавать и пришедшим голосовать на участки, также здесь каждому избирателю обязательно измерят температуру.

Досрочное голосование в Приамурье проходило до 30 июня: бюллетени заполнили пограничники, метеорологи, оленеводы и жители небольших сел – к ним специалисты добирались на вертолетах, вездеходах, моторных лодках и гусеничных тягачах. Досрочно высказал свое мнение и единственный избиратель из поселка Ясный Зейского района на севере Амурской области. Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал 26 июня.

Более 800 избирательных участков открылись в Якутии, всего в республике более 645 тыс. избирателей, для проживающих в труднодоступных районах здесь также прошло досрочное голосование. Выездные избирательные комиссии добирались в отдаленные улусы с помощью авиации, на вездеходах и оленьих упряжках.

Треть избирателей (31,52%) на 20.00 (14.00 мск) на 29 июня уже приняли участие в голосовании, в том числе свое мнение 25 июня высказал глава Якутии Айсен Николаев.

В республике Якутия перед стартом голосования по поправкам в Конституцию России министерство культуры и духовного развития региона запустило рекламу: в роликах актеры театра и кино на русском и якутском языках зачитали выдержки из основного закона страны.

Жители Забайкальского края на 930 открывшихся избирательных участках будут голосовать не только по поправкам в Конституцию России, но и за сохранение актуальных для региона районных коэффициентов – прибавок к заработной плате.

Чтобы забайкальские коэффициенты, так называемые «северные», были закреплены на федеральном уровне, необходимо, чтобы под инициативой подписались 100 тыс. человек.

Всего в Забайкалье 795 тыс. избирателей, глава края Александр Осипов проголосовал 26 июня в Чите в Доме пионеров.

Ранее участки для голосования открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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