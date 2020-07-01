Участки для голосования по Конституции открылись в Приамурье, Забайкалье и Якутии

Взгляд
1 июля, среда  |  Последнее обновление — 03:44  |  vz.ru
Разделы

Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
Перейти а раздел…

Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Что сохранилось русского на Аляске

    Для Саакашвили открыли дорогу во власть

      Перейти а раздел…

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия
              Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим житьВирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппаГенсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с РоссиейПочему резко падает популярность Зеленского
              Москва потребовала расследовать призывы «свести счеты с русскими» в СШАГазпром передал Польше полтора миллиарда долларовКого и зачем призывают на военные сборы?США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
              Симоньян высмеяла западную разведкуРоссия лишает Запад возможности создания фейков в СирииВ Латвии запрещена трансляция семи российских каналовВнешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

              Главная тема


              Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

              торговля оружием


              В России объяснили, почему США не могут перекупить у Турции С-400

              рост турпотока


              Названы самые недооцененные туристические места России

              «Предложение прямо с плеча»


              Пранкеры от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

              Видео

              союзники по НАТО


              СМИ: Трамп оскорблял Меркель во время телефонных разговоров

              новый тренд


              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              либеральная идеология


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              важное заявление


              Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Участки для голосования по Конституции открылись в Приамурье, Забайкалье и Якутии

              1 июля 2020, 03:32

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Избирательные участки в последний день голосования по поправкам в Конституцию России открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии.

              В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тыс. человек, передает РИА «Новости».

              Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тыс. человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор – бюллетень, ручку, маску и перчатки.

              Такой набор будут выдавать и пришедшим голосовать на участки, также здесь каждому избирателю обязательно измерят температуру.

              Досрочное голосование в Приамурье проходило до 30 июня: бюллетени заполнили пограничники, метеорологи, оленеводы и жители небольших сел – к ним специалисты добирались на вертолетах, вездеходах, моторных лодках и гусеничных тягачах. Досрочно высказал свое мнение и единственный избиратель из поселка Ясный Зейского района на севере Амурской области. Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал 26 июня.

              Более 800 избирательных участков открылись в Якутии, всего в республике более 645 тыс. избирателей, для проживающих в труднодоступных районах здесь также прошло досрочное голосование. Выездные избирательные комиссии добирались в отдаленные улусы с помощью авиации, на вездеходах и оленьих упряжках.

              Треть избирателей (31,52%) на 20.00 (14.00 мск) на 29 июня уже приняли участие в голосовании, в том числе свое мнение 25 июня высказал глава Якутии Айсен Николаев.

              В республике Якутия перед стартом голосования по поправкам в Конституцию России министерство культуры и духовного развития региона запустило рекламу: в роликах актеры театра и кино на русском и якутском языках зачитали выдержки из основного закона страны.

              Жители Забайкальского края на 930 открывшихся избирательных участках будут голосовать не только по поправкам в Конституцию России, но и за сохранение актуальных для региона районных коэффициентов – прибавок к заработной плате.

              Чтобы забайкальские коэффициенты, так называемые «северные», были закреплены на федеральном уровне, необходимо, чтобы под инициативой подписались 100 тыс. человек.

              Всего в Забайкалье 795 тыс. избирателей, глава края Александр Осипов проголосовал 26 июня в Чите в Доме пионеров.

              Ранее участки для голосования открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

              Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............