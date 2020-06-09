«Российский шпион» в Австрии вышел на свободу

Полковнику австрийской армии в отставке, которого признали виновным по делу о шпионаже в пользу России, зачли уже проведенный под стражей срок, его выпустили на свободу, сообщил адвокат Михаэль Хофер.

Как сообщал представитель суда Петер Эггер, уже отбытый срок досудебного содержания под стражей распространяется на вынесенный приговор. При этом после отбытия половины срока полковник может быть освобожден условно, передает РИА «Новости».

При этом после судебного разбирательства состоялась проверка законности содержания обвиняемого под стражей. В результате суд постановил освободить полковника из-под стражи в связи с отсутствием оснований.

Адвокат полковника подтвердил, что его подзащитного выпустили на свободу, передает ТАСС.

Хофер сообщил, что под стражей полковник находился «в течение полутора лет» и «может быть освобожден досрочно». Сейчас он «освобожден до вступления приговора в силу».

Вердикт суда пока не вступил в законную силу. Осужденный может находиться на свободе, если сторона обвинения не попытается оспорить определенный судом срок заключения.

Напомним, 71-летнего полковника австрийской армии в отставке Мартина М., которого в Австрии объявили участником российской шпионской сети, суд Зальцбурга признал виновным в «разглашении государственной тайны» и приговорил к трем годам тюрьмы.