В Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИ

Утечка секретной информации из государственных органов в СМИ стала проблемой Чехии и не дала «спокойно расследовать дело» о якобы доставке в Прагу рицина, заявил пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек.

«У нас существует проблема утечки информации из разных (государственных) мест в СМИ. Эту проблему необходимо решить», – заявил Овчачек, передает ТАСС со ссылкой на пражское радио «Зет».

Комментируя высылку из республики двух российских дипломатов после публикации в конце апреля в пражском еженедельнике «Респект» ложной информации, пресс-секретарь Земана сказал, что предание огласке секретных сведений спецслужб исключило возможность «спокойно расследовать дело». «И мы не оказались бы в ситуации, в какой находимся теперь», – добавил он.

«Хочу подчеркнуть, что господин президент (Чехии) очень подробно информирован обо всей возникшей ситуации. Кажется, что решение, которое было избрано (высылка дипломатов), было единственно возможным», – заявил Овчачек.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов отметил, что заявления чешских властей о двух высланных из Праги сотрудников диппредставительства России противоречат друг другу.

Напомним, два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина.

Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога. В МИД России заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.