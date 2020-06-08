В «Союзе женщин России» пожаловались на жеманных мужчин

Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова посетовала на то, что в стране появилось много «жеманных» мужчин, и рассказала, какими, по ее мнению, должны быть представители сильного пола.

«Я воспринимаю мужчину только в таком плане – мужчина должен иметь ответственность за семью в первую очередь, чтобы он мог принести какие-то доходы дополнительные в семью. Для этого надо работать просто», – сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Лахова также раскритиковала тех, кто жалуется на отсутствие работы или маленькую зарплату. «Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться. Немножко лени стало много у наших мужчин. Что-то можно взять, выбросить и купить, а можно было бы взять и отремонтировать», – сказала она.

«Мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен уметь постоять, он должен уметь дать сдачу. Я считаю, что мужчина должен уметь что-то делать, и отремонтировать, починить», – заключила глава «Союза женщин России».

На прошлой неделе Лахова заявила, что причиной бесплодия у современных девушек является мода на стринги и короткие носки, оголяющие щиколотки.