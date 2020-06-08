Заявившую о краже забытого дома кошелька москвичку наказали

Тушинский суд Москвы оштрафовал заявившую о краже кошелька женщину на 15 тыс. рублей. На самом деле кошелек заявительница забыла дома, сообщили в суде.

Москвичка обратилась в полицию вечером 7 января. Она заявила, что у нее якобы украли «кошелек розового цвета с находящимися внутри денежными средствами в размере 15 тыс. рублей, а также паспортом и СНИЛСом».

На следующее утро женщина попросила прекратить проверку, так как она просто потеряла кошелек. Позже заявительница уточнила, что «противоправных действий в отношении нее никто не совершал, а вышеуказанный кошелек с денежными средствами и документами находятся у нее дома», передает РИА «Новости».

В действиях москвички следствие усмотрело преступный умысел на заведомо ложный донос, так как она «заведомо знала, что на основе ее ложного сообщения о совершении преступления может быть принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного лица».

Однако следователь решил прекратить дело, ограничившись мерой уголовно-правового характера в виде штрафа. Суд учел, что женщина хорошо характеризуется, к ответственности привлекается впервые, растит маленького ребенка, помогает больной матери. Она также полностью признала вину, раскаялась и «загладила вред от преступления путем восстановления интересов общества участием в благотворительной деятельности».

Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал женщину на 15 тыс. рублей.

Ранее в МВД рассказали, что делать потерпевшим в случае кражи денег с их банковских счетов.