Свидетели рассказали подробности ночной стрельбы в Москве

Очевидцы стрельбы из окна квартиры на юго-западе Москвы рассказали подробности происшествия.

По словам свидетеля Тимура Кокая, сперва упал мужчина по имени Олег с ранением ноги, затем в руку была ранена девочка, передает РЕН ТВ.

«Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает, нас прикрывает, открывает дверь, говорит: «Давайте быстрее!» – рассказал очевидец.

«Я поняла что-то произошло, выбежала вниз, смотрю, он лежит на земле. Спасибо соседу: он снял свой ремень и перебинтовал ему ногу», – добавила жена пострадавшего Марина Крапивина.

Прибывшие на место происшествия правоохранители начали переговоры со стрелком. Позже после штурма в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил скорую к подъезду. Стрелок при задержании «оказал сопротивление и получил ранение».

Возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело – о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, ранив двух прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение. Врачи проводят операцию задержанному в Москве стрелку.