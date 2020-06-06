Северный флот выделен в отдельную военно-административную единицу

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который фактически наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот – в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», – говорится в указе президента, который размещен в базе нормативно-правовых документов.

Ранее, согласно указу от 2010 года, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ относились к Западному военному округу.

Границы еще трех округов – Южного, Центрального и Восточного, согласно новому указу президента, остаются без изменений.

В конце 2014 года было создано Объединенное стратегическое командование Северного флота, его основой стал Северный флот, выведенный из состава Западного военного округа.

Напомним, в мае 2019 года командующим Северного флота был назначен вице-адмирал Александр Моисеев. В августе того же года Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу.

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