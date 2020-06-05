Эксперт объяснил решение Трампа взять под контроль «Голос Америки» и «Радио Свобода»

«Трамп инициирует объединение радиостанций для того, чтобы их «почистить» и поставить туда своих людей. Но на риторике в отношении России это не скажется», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экс-сотрудник радиостанции «Голос Америки» Дмитрий Михеев, комментируя решение президента США создать агентство, в которое войдут «Голос Америки» и «Радио Свобода».

«На данный момент Дональда Трампа больше всего заботят предстоящие выборы и собственный имидж, с которым у него серьезные проблемы. У него критические отношения не только с основными медиа, такими как CNN. У него даже уже с Твиттером проблемы. Администрация Твиттера его цензурирует. Поэтому понятно стремление создать некую информационную структуру, во главе которой будет стоять свой человек», – заметил политолог-американист Дмитрий Михеев, бывший эксперт Гудзонского института США , и, в бытность свою эмигрантом в Соединенных Штатах – сотрудник радиостанции «Голос Америки», вещавшей на СССР и страны социалистического блока.

Накануне The New York Times сообщила о том, что Сенат после личного вмешательства президента Трампа одобрил кандидатуру главы нового Федерального агентство USAGM, которое курирует пять американских сетей иновещания, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Агентство возглавил режиссер-документалист Майкл Пэк, известный своими консервативными взглядами и лояльностью нынешнему президенту. Как отмечает NY Times, Трампу пришлось преодолевать сопротивление не только сенаторов-демократов, но и республиканцев.

Трамп сейчас как никогда нуждается в лояльных кадрах, отметил Михеев. «Бывший министр обороны Джеймс Мэттис по прозвищу «Бешеный пес», который был настолько преданным «ручным пуделем» Трампа, что даже в своей книге мемуаров не сказал о нем плохого слова, – и тот он позволил себе бунт», – заметил эксперт-американист, имея в виду недавнее заявление экс-главы Пентагона. Мэттис раскритиковал президента за реакцию на протесты в США и заявил, что Трамп пытается «расколоть американский народ».

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Власти США



Сейчас как никогда актуальна задача создания подконтрольного Трампу ведомства, которое будет курировать вещание на внешний мир, так же как и некоего полугосударственного канала, который освещал бы внутреннее положение в США в нужном ключе, полагает Михеев. Он допускает, что «Голос Америки», который контролируется Конгрессом, с приходом Пэка сменит риторику в отношении администрации Трампа.

«Скорее всего, на радиостанциях «Голос Америки» и «Радио Свобода» будет чистка. Но сложно сказать, сменится ли риторика в отношении России, ведь сейчас отношения с Москвой находятся для Трампа не на первом плане, – заметил собеседник. – Правда, надо сказать, что «Голос Америки», где я когда-то работал, не занимался жесткой и открытой пропагандой против России».

По словам журналиста, они старались выдержать ноту объективности. «Мы просто сообщаем о событиях» – такой была установка. Вот «Свобода» была, конечно, оголтелой, – вспоминает Михеев. – Возможно, причина в том, что «Голос Америки» контролировался Конгрессом, а «Радио Свобода» – ЦРУ. Как бы то ни было, на «Свободу» я не пошел бы работать, хотя там, кстати, тогда платили лучше, чем на «Голосе Америки».

Добавим, что пока что Трамп продолжает нести имиджевые потери. В пятницу ООН выпустил заявление о «системном расизме» в США, в котором критически оценили некоторые шаги действующей администрации во время массовых беспорядков. Проект U.S. Press Freedom Tracker сообщил, что правозащитники изучают уже более 300 инцидентов между полицией и журналистами во время освещения протестов в США, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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