Путин поручил изменить природоохранное законодательство после ЧП в Норильске

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
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В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
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              Путин поручил изменить природоохранное законодательство после ЧП в Норильске

              5 июня 2020, 15:02

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

              «Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время – до конца текущей парламентской сессии», – сказал президент, передает РИА «Новости».

              Глава государства указал, что предложения экологов и зоозащитников, высказанные на встрече в пятницу, сразу поступят в работу профильных ведомств и будут учтены при реализации национального проекта «Экология».

              «Также обращаю внимание, что с нами сейчас на связи руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора, профильный вице-премьер. Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации национального проекта «Экология», который напрямую касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества», – заявил Путин.

              Кроме того, он поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске. «Безусловно нужно разобраться в причинах – тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», – сказал президент.

              По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.

              Ранее в пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

              Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

              Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

              Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны». 


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