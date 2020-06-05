Певец Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией, при этом у него ни разу не поднималась температура, а о заболевании он узнал случайно.

«Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный ... Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная», – рассказал артист в эфире в Instagram.

Агаларов обратился к врачу, сдал мазки для теста на коронавирус и получил положительный результат. Две недели ему пришлось сидеть на карантине, во время которого он продолжал работать удаленно.

«Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком», – признался артист.

Сейчас он уже полностью выздоровел, в его крови выявили антитела к коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Эмин Агаларов – российский и азербайджанский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group, народный артист Азербайджана, заслуженный артист Адыгеи.