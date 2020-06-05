Российские ученые изобрели новый способ поиска жизни на Марсе

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе – с помощью лазерного сканирования поверхности с борта космического аппарата или посадочной станции, рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

«Мы придумали на основе метода, предложенного биологами нашего университета, методику измерений и прибор для определения выживаемости микроорганизмов в космическом пространстве. Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам возникаемого флуоресцентного излучения мы можем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет», – передает РИА «Новости» слова Панасюка.

Он добавил, что с помощью такого прибора можно исследовать объекты на расстоянии десятков и сотен километров, но способ позволяет обнаружить следы жизни только на поверхности, но не под землей.

Новый метод, по словам ученого, будет опробован в 2021-2022 годах, когда на околоземную орбиту планируется вывести малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни.

«Мы разработали научный прибор очень маленького размера и в составе CubeSat 1U (термином CubeSat 1U обозначают спутники с размером 10х10х10 см) или 2U (размер 10х10х20 см) мы сможем запустить его в космос. Программа очень интенсивно развивается», – сказал Панасюк.

Внутри аппарата на околоземной орбите будут находиться биологические объекты, скорее всего, водоросли, на которых планируется протестировать технологию поиска жизни.

Кроме того, рассказал ученый, подписано соглашение с итальянскими партнерами, которые занимаются астробиологией и разработали иной, но похожий метод поиска жизни в космосе. Они запустят свой космический аппарат при поддержке Европейского космического агентства в июле текущего года. После этого две группы ученых планируют создать совместный спутник формата CubeSat 3U или 6U, где будут установлены российский и итальянский приборы.

В разработке метода приняли участие сотрудники НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ, физического и биологического факультетов МГУ, НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ. Работы проведены в рамках разработки научной аппаратуры для российского космического аппарата «Бумеранг», которому предстоит исследовать Марс и привезти на Землю пробы грунта с марсианского спутника Фобоса.

В работе обосновано, что посадочные станции и роверы не способны охватить исследованиями с целью поиска следов жизни большие площади, а коптеры, воздушные шары и дирижабли зависят от плотности атмосферы и ветров исследуемых планет. В этой связи предпочтительным является размещение сканирующих устройств на космических аппаратах, исследующих нужный объект на пролетной траектории или с орбиты. Хотя разработанный российскими учеными способ подходит и для поиска жизни после посадки на планету спускаемого аппарата.

Учитывая, что жизнь на Земле возникла из микроорганизмов, а некоторые из них способны выдерживать экстремальные условия, сравнимые с космическими, ученые делают вывод, что при поиске следов жизни в Солнечной системе в первую очередь следует ориентироваться на поиск простейших микроорганизмов.

Напомним, в мае Россия сочла Марс наиболее выгодной планетой для колонизации.

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