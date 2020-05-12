Россия сочла Марс наиболее выгодной планетой для колонизации

Роскосмос считает, что Марс, учитывая растущую температуру Солнца, является наиболее предпочтительной планетой в Солнечной системе для будущей колонизации, заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Исследования Солнца показывают, что оно в данный момент нагревается, и температура на Венере и Марсе медленно растет, в том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования (создание на планете условий для земной жизни) и колонизации», – передает ТАСС слова Блошенко. Он добавил, что колонизация космоса в сверхдолгосрочной перспективе – вопрос выживания человечества и всего живого на Земле.

Однако, уточнил исполнительный директор, прибывшими с Земли «колонизаторами» Марса в отдаленном будущем смогут стать существа уже, скорее всего, не с нынешними генотипами.

Блошенко сообщил, что Роскосмос ведет системные работы по подготовке миссий на Луну и Марс.

Он также рассказал, что на Землю, наряду с Марсом, похожа Венера. Однако на Венере обстановка крайне далека от благоприятной с точки зрения человека. В частности, средняя температура ее поверхности составляет около +470°С (при -63°С на Марсе), а атмосферное давление на поверхности в 90 раз превышает земное.

«Потенциально «привлекательные» для колонизации условия на Венере находятся только на высоте 50-65 км: здесь атмосфера планеты наиболее похожа на земную по температуре, давлению и газовому составу», – отметил он.

По словам Блошенко, есть предположения, что на Марсе на ранних этапах его истории была густая атмосфера и большое количество воды – среда, похожая на современную Землю. Однако за период в несколько сотен миллионов лет эта среда была потеряна. Он добавил, что все проведенные на Марсе и Венере исследования наличия признаков жизни пока не дали положительного результата.

«Возможно, свет на этот вопрос прольет следующий этап совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», запуск которой запланирован на 2022 год. Программа предполагает посадку на Марс ровера, оснащенного бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни», – сообщил исполнительный директор Роскосмоса.

Блошенко добавил также, что исследование Венеры с помощью будущих автоматических миссий позволит человечеству избежать парниковой катастрофы на Земле.

«Венера – это «сестра» Земли, пережившая парниковую катастрофу, о которой так много сегодня говорят. Ее изучение автоматическими аппаратами дает нам ключи к познанию механизмов эволюции нашей планеты и помогает тем самым избежать судьбы «соседки», – рассказал Блошенко.

На сегодня средняя температура на поверхности Венеры составляет +470°С, что больше чем на Меркурии, расположенном к Солнцу ближе всего из планет. До такого уровня поверхность Венеры нагрелась в результате парникового эффекта – атмосфера планеты состоит из углекислого газа на 97%.

Исполнительный директор Роскосмоса напомнил, что Венера считается «советской планетой», так как СССР осуществил к Венере несколько орбитальных и посадочных миссий. В частности, советский аппарат «Венера 13» продержался в жестких условиях атмосферы планеты 2,5 часа.

«Лично для меня <...> «научный» фаворит – разрабатываемая нами сегодня миссия на Венеру», – добавил Блошенко.

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