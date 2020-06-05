Военные инженеры прибыли в Мурманск для восстановления моста через реку Кола

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области, сообщили в Минобороны.

«В Оленегорск (Мурманская область) из Нижегородской области тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля «КамАЗ», военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там также сообщили, что в Мурманскую область направляются личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО из Брянской области.

В Минобороны уточнили, что в работах по восстановлению моста будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

Напомним, на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Президент России Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.