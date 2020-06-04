Во Внуково назвали возможный срок возобновления международных рейсов

Совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев выразил надежду на возобновление международных рейсов из России в июле.

«Вопрос, когда можно будет полететь за границу – я надеюсь, что уже в июле», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало в онлайн-эфире «Ведомостей».

Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, кроме рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового и почтового авиасообщения. Такие меры были приняты в целях защиты россиян от распространения коронавирусной инфекции.

В мае Роспотребнадзор с учетом мнения отраслевого сообщества подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, с какими трудностями придется столкнуться при возобновлении авиасообщения, которое было приостановлено на фоне пандемии.