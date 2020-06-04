Московские врачи заявили о спаде эпидемии коронавируса в Северной Осетии

Врачи из Москвы, которые прибыли в Северную Осетию, заявили о спаде эпидемии коронавируса в этой республике.

По словам специалистов, количество зараженных в республике постепенно снижается, ощущается спад эпидемии, сообщает «15-й регион».

«Мы делимся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей», – рассказал старший врач медицинской бригады, заместитель главного врача по филиалу для лечения COVID-19 ГКБ № 67 имени Ворохобова Константин Покровский.

Врач добавил, что клиника заработает в ближайшее время. Также он отметил, что столичные специалисты осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице.

Специалисты проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили несколько крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с коронавирусом. В ближайшее время медики планируют посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с новым вирусом.

В мультидисциплинарную медицинскую бригаду вошли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.

Между тем, заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко также рассказала, что прибывшие в Псков московские медики поделились достойным опытом, сообщает «Псковское агентство информации».

«Это, действительно, достойный опыт. Врачей, которые имеют такой опыт за плечами, мы, конечно, видим впервые», – сказала Повторейко.

Она сообщила, что московские медики принимают активное участие в коллегиальных обсуждениях по организации лечения «тяжелых» и «пограничных» пациентов.

«Также решается вопрос о назначении противовоспалительной терапии с участием московских коллег. Проводим коллегиальные осмотры тяжелых пациентов совместно со мной, с лечащими врачами. Разбирается каждый случай индивидуально. Сейчас у нас есть большие лечебные возможности ввиду того, что прибыл достаточно значимый груз лекарственных препаратов. Мы сейчас на достойном уровне. В соответствии с рекомендациями можем обеспечить необходимой терапией. Это, действительно, очень большая помощь», – сказала Повторейко.

Врач-пульмонолог рассказала, что решается вопрос и по маршрутизации.

«На сегодняшний момент наша организация занимается лечением средних и тяжелых пациентов. Легкие пациенты, благодаря совместному участию комитета, очень значимой поддержки губернатора и заместителя губернатора, оказываются на уровне госпиталя и межрайонной больницы. Все пациенты, нуждающиеся в более серьезном оказании медицинской помощи, остаются у нас, находятся в нашем учреждении», – пояснила она.

«Московские коллеги оценивали входные шлюзы, наличие санпропускников с целью защиты медицинского персонала. Продуманы все этапы и доработаны. Выполняются их активные рекомендации. Более того, в нашем учреждении произведены доработки по вопросам санпропускников, входных и выходных ворот для обеспечения максимальной защиты медицинских работников. На сегодняшний момент это одна из первостепенных задач ввиду сложившейся ситуации», – отметила Повторейко.

По ее словам, московские медики осмотрели COVID-центр от подвалов до пятого этажа, посетили госпиталь ветеранов войн и Псковскую межрайонную больницу. Планируется, что в пятницу они посетят медучреждение в Великих Луках.