Дуров отреагировал на идею разблокировать Telegram в России

Решение разблокировать Telegram на территории России могло бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны, считает основатель мессенджера Павел Дуров.

«Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», – написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.

Он напомнил, что Telegram в России был заблокирован больше двух лет назад «под эгидой борьбы с терроризмом». «Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру», – добавил основатель мессенджера.

По мнению Дурова, борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Он выразил надежду на то, что российским законодателям удастся совместить эти две задачи.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство законопроект, запрещающий блокировку тех ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), которые служат «официальными сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Telegram, отметив, что мессенджер заблокирован в России по решению суда, но ситуация с его использованием «де-факто иная». В «Единой России» назвали идею разблокировать Telegram сигналом владельцам мессенджера.

Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка началась после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

При этом Telegram-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязи – для возвращения россиян из-за границы. Сам мессенджер также недавно пошел на сотрудничество с властями, начав продвигать официальные сводки новостей о коронавирусе в 17 странах, включая и Россию.