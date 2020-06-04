Оправданные экс-полицейские простили изнасилованную дознавательницу в Уфе

Бывшие сотрудники уфимской полиции Салават Галиев и Эдуард Матвеев заявили, что прощают свою коллегу, обвинившую их в изнасиловании в октябре 2018 года.

Об этом экс-полицейские заявили, выходя из зала суда, где были полностью оправданы по делу дознавательницы в Уфе, передает ГТРК «Башкортостан».

«Я ее прощаю. Бог ей судья», – заявил Матвеев.

«Я такого же мнения!», – добавил Галиев.

В среду Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Третий фигурант дела признан виновным, но ему смягчили наказание – с шести до четырех лет заключения.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. Так, Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого).

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.