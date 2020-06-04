Вторая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию

Самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Две недели назад США направили России 50 аппаратов ИВЛ. Как сообщило ранее посольство Соединенных Штатов в Москве, общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около 5,6 млн долларов, передает ТАСС.

В среду вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) была направлена в Россию из США.

Ранее в Москву уже прибыли первые 50 аппаратов ИВЛ из США. Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом.

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