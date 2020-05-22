Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом

Россия признательна США за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Вчера мы получили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких от США. Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие», – передает РИА «Новости» слова Рябкова в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.

Первая партия аппаратов ИВЛ из 50 штук прибыла в четверг в Москву на транспортном самолете ВВС США.

Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД