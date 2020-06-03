США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) направлена в Россию из США, они будут доставлены 4 июня.

«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ отправлены, как ожидается, они будут доставлены 4 июня», – сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга ТАСС.

Напомним, в Россию уже прибыли первые 50 аппаратов ИВЛ из США. Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом.