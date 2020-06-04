Названы факторы наступления второй волны коронавируса в России

Сроки наступления второй волны коронавируса в России будут зависеть от погоды летом, однако полностью ее избежать невозможно, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По ее словам, второй волны коронавируса в стране не избежать, единственное – она будет гораздо меньших масштабов, в отличие от первой, передает РИА «Новости».

Трифонова также отметила, что пока еще не ясно, придет вторая волна в конце лета или в начале осени.

«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето – холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», – пояснила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы.

Напомним, во вторник глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны коронавируса.

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