Америке предрекли прирост случаев коронавируса до 100 тыс. ежедневно

Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в два с половиной раза – до 100 тыс. ежедневно, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи на слушаниях в Сенате.

«У нас сейчас 40 с лишним тыс. новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тыс. в день, если тенденция не изменится», – приводит его слова РИА «Новости».

Фаучи добавил, что очень обеспокоен этим.

По последним данным, в США подтверждено уже 2,6 млн случаев коронавируса, более 126 тыс. человек скончались. В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу.