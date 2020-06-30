Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Поправки в конституции Грузии откроют путь к возрождению Саакашвили

Россия достаточно безболезненно перенесла бы возрождение в Тбилиси даже Гитлера, а не только СаакашвилиФото: EPA/Sergey Dolzhenko/ТАСС
Пока в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, в Грузии свои поправки в основной закон уже утвердили − их приняли в парламенте большинством голосов. Это финал громкой истории, которая продолжалась больше года и включила в себя антироссийские протесты и санкции со стороны Москвы. Теперь Михаилу Саакашвили будет гораздо проще вернуть себе Грузию. Но есть одно «но». Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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              Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

                 30 июня 2020, 08:36
              Фото: Thorsten Nieder/CHROMORANGE/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

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              Жители европейских стран разочаровались в США на фоне кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют обширные опросы, проведенные по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

              Почти в каждой стране, участвовавшей в опросах, большинство людей заявили, что были поражены тем, как Дональд Трамп справляется с коронавирусным кризисом, и потеряли доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру, передает ИноТВ со ссылкой на The Guardian. 

              Негативное отношение к США было наиболее выражено в Дании (71%), Португалии (70%), Франции (68%), Германии (65%) и Испании (64%). Во Франции 46%, а в Германии 42% заявили, что их мнение о США «сильно ухудшилось» во время пандемии.

              В своем анализе данных политические эксперты Сьюзи Деннисон и Павел Зерка утверждают, что доверие к США «оказалось подорванным». В качестве причин они называют неудачные попытки страны преодолеть кризис здравоохранения и в полной мере поддерживать трансатлантический альянс.

              Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что миру стоит перестать воспринимать как должное стремление США быть мировым лидером. Опросы показывают, что общественное мнение уже осознало этот сдвиг. 

              «Доверие европейцев к США исчезло. Многие были потрясены хаотическим ответом американцев на COVID-19; отсутствием солидарности с европейцами, которое они показали 12 марта, закрыв границы с членами шенгенской зоны; и отсутствием их руководящей роли  в решении проблемы коронавирусного кризиса на глобальном уровне – или хотя бы их участия в решении этой проблемы (если исключить словесную перепалку со Всемирной организацией здравоохранения)», – говорится в докладе.

              Уверенность в будущем трансатлантического партнерства настолько низка, что только 2% респондентов в Германии и 3% во Франции заявили, что будут ожидать поддержки США, когда Европа восстановит свою экономику. «Европейцы осознали тот факт, что США больше не обязательно являются их другом в трудные времена», – комментируют эксперты.

              Авторы исследования приходят к выводу, что, если США не возглавят многостороннюю систему, то европейцы захотят, чтобы ЕС взял на себя большую ответственность при решении международных проблем, включая пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.

              Опрос также показал, что отношение к России в целом осталось неизменным.

              Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Виновниками новой волны коронавируса назвали миллениалов.

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