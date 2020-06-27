Американских миллениалов назвали виновниками новой волны коронавируса в США

Молодые американцы стали виновниками новой волны коронавирусной инфекции в стране, пишет немецкая газета Bild.

Главный вирусолог США Энтони Фаучи заявил, что в новой волне виноваты люди моложе 35 лет, которых принято называть миллениалами, передает RT.

«Преобладающее большинство людей, которые сейчас заражаются, это молодые люди. Это именно те, кого мы видим в газетных статьях. Те, кто сейчас массово выходят из дома, чтобы поразвлечься», – цитирует немецкое издание эксперта.

Такие предостережения звучали еще два месяца назад, напоминает Bild. Поводом для новой встречи по коронавирусу стал ежедневный прирост числа зараженных, он достиг в США 40 тыс. случаев.

Некоторым штатам пришлось приостановить выполнение планов по возобновлению работы экономики, в том числе это затронуло Техас, долгое время не вводивший карантинные меры.

В число штатов, где произошла новая волна инфекции, вошли Флорида, Аризона и Юта. В 34 из 50 штатов число случаев инфицирования пошло на рост.

Глава ведомства здравоохранения CDC Роберд Ретфилд предупредил, что миллениалы заражают не только самих себя, но и своих родителей, дедушек, бабушек и других пожилых жителей страны.

«Действительно важно, чтобы эта группа обязалась выполнять меры безопасности, чтобы защитить тех, кто находится в группе риска», – отметил он.

Также по этому вопросу высказался вице-президент США Майк Пенс.

«Если сегодня есть какие-то известия, так это о том, что значительную часть новых случаев составляют молодые американцы», – отметил он. В то же время он высказался в поддержку главы Белого дома Дональда Трампа: «Свобода слова и право на мирные собрания прописаны в конституции США. А этой осенью нам предстоят выборы».

Однако другой известный республиканский политик Дик Чейни косвенно осудил позицию Трампа, появившись на публике в маске, отмечает таблоид.

Ранее сообщалось, что за сутки в США выявили более 40 тыс. новых случаев коронавируса, это максимальный показатель в стране с начала пандемии.