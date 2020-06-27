В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в США выявили более 40 тыс. новых случаев коронавируса, сообщают информационные агентства.

Как передает Reuters, за сутки коронавирус выявили у 40870 жителей США. Это максимальный показатель в стране с начала пандемии, передает ТАСС.

Сообщается, что общее число вирус-положительных в США превысило 2,47 млн, в нескольких штатах на неделе зафиксированы рекордные темпы распространения COVID-19.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США число жертв COVID-19 превысило 125 тыс. человек, передает РИА «Новости».

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что в США «добились большого прогресса по ситуации, возникшей в Китае». По его словам, еще «предстоит немного поработать». Он отметил «очень хорошие показатели» в вопросе восстановления американской экономики, которое «завершится очень быстро». Трамп заверил, что «все будет замечательно».

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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