Песков: Россия не станет инициатором использования ядерного оружия

Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

«Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях - и на экспертном, и на высшем. В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин в ответ на ухищрения США в сфере вооружений подписал указ об Основах госполитики в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы России в области ядерного сдерживания.