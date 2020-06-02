Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

Взгляд
3 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:39  |  vz.ru
Разделы

Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
Перейти а раздел…

Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...

Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Бунт в США загнал Трампа в бункер

    Как протесты в США превратились в погромы

    США ввели санкции против Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Париже
              Турция объявила о совместной с Россией работе над вакциной от коронавирусаУкраинский военный рассказал сотрудникам ФСБ о нарушении границы с КрымомК штатной работе вернулось 80% экономики МосквыОчередное обновление привело к сбою в работе iPhone и iPad
              Симоньян пригрозила судом после нападений на российских журналистов в СШАВ США резко выросли акции производителей оружияЗахарова разоблачила «международное лицемерие» СШАЛоза не согласился на роль аппендицита в песне Киркорова про увеличенную простату
              Почти 30 штатов привлекли нацгвардию США для подавления беспорядковГолодный бунт в ВСУ назвали трагедией УкраиныИз-за ливней Москва-река вышла из береговАрхитектор поддержал строительство домов без мусоропроводов

              апелляция в Стокгольме


              Газпром оспорил решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

              мнение дипломата


              Климкин предсказал Третью мировую

              «первый признак»


              Москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета

              Видео

              Протесты в америке


              Погром стал выходом США из карантина

              бывший ссср


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              саммит G7


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              строительство газопровода


              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              Системный расизм


              Дмитрий Дробницкий: Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

              Вторая Гражданская


              Тимур Шерзад: Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

              поправки к конституции


              Владимир Можегов: Пришло время понять, как дальше жить

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?

              Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

              Россия четко дала понять, при каких условиях она даст ядерный ответ агрессору   2 июня 2020, 23:55
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков,
              Мария Трубина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россия может нанести ответный ядерный удар в случае, если в направлении нашей страны запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка – ядерная или обычная. Такие нормы содержатся в новых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Они стали ответом на ухищрения США в сфере вооружений.

              Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе,  упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

              Другой опасностью названо наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России и ее союзников, а также создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем. Ранее подобные указы никогда не публиковались и носили гриф секретности. Предыдущий указ, рассчитанный на десять лет, подписал в 2010 году тогдашний президент страны Дмитрий Медведев.

              В  этом документе подчеркнут оборонительный характер Основ. Ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания: потенциальный противник ставится перед фактом неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников. Применение атомных вооружений признается крайней мерой.

              В документе названы четыре условия нанесения Россией ядерного удара. Это: пуск баллистических ракет по территории России и ее союзников, удар оружием массового уничтожения по России, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия против России обычным оружием с угрозой существования РФ как государства.

              «Этот документ по сути снимает все домыслы и опасения в отношении России и ее «агрессивности». В тоже время он предупреждает того, кто размещает на своей территории системы, угрожающие силам ядерного сдерживания РФ, – они не останутся безнаказанными», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

              По словам эксперта, документ в концентрированном виде излагает тезисы, частично уже изложенные в Военной доктрине 2014 года, в Стратегии национальной безопасности, а также в непубличных документах Минобороны. «Мы впервые открыто обнародовали такой документ. Не припомню такого ни в советское, ни в новейшее время», –  подчеркнул он.

              Документ очень своевременный, уверен эксперт.  «За рубежом возникло очень много измышлений по поводу ядерной части нашей Военной доктрины 2014 года. Они придумывали всякие «стратегии развития эскалации», которые якобы разрабатывает Россия, а теперь в этом документе все четко изложено: когда, в каких условиях применяется ядерное оружие, кто принимает решение о его использовании», – пояснил собеседник. Также четко, по его словам, изложено, что какое именно оружие на территориях иностранных государств представляет собой угрозу для России.

              Содержание новой ядерной доктрины «не является революционным», поскольку изменение Военной доктрины России произошло несколько лет назад», – полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

              Раньше существовал тезис – «мы отвечаем ядерным оружием только на атаку ядерным оружием», но позже был установлен другой принцип: если возникает риск для России как государства, то возможен ядерный ответ и на использование обычных вооружений, отметил Минченко в комментарии радио Business FM. По его мнению, «какой-то большой новеллы» в Основах нет, поскольку «все те тезисы, которые здесь присутствуют, уже публично озвучивались».

              Консультант ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай» Андрей Баклицкий даже доволен тем, что Основы не вызвали сенсации, потому что «в ядерной сфере лучше обойтись без сюрпризов». Однако в документе есть и принципиальное новшество,  сказал Баклицкий газете ВЗГЛЯД: «Если раньше основных условий для ядерного удара было два: атака средствами ОМУ на Россию или ее союзников, либо нападение обычными вооружениями, когда под угрозой оказывается само существование государства, то

              теперь Россия ответит просто уже на сам факт запуска ядерных ракет в свою сторону».

              «У американцев возникла теория Быстрого глобального удара, которая позволяет использовать в качестве обычного оружия межконтинентальные баллистические ракеты. Как будто система ПРО другой страны будет разбираться, что там внутри – обычная или ядерная боеголовка!», – возмущается по этому поводу Мураховский.

              При этом в Обзоре ядерной политики – документе, регулярно публикуемом Пентагоном, напомнил эксперт, проскальзывают мысли еще и о том, что если США сделают сверхмалые ядерные боеголовки низкой мощности, то их можно применять в определенных условиях и это не будет считаться ядерной войной.

              Новая российская доктрина обезопасит нас от всех хитростей, которые придумывают в США. «В документе четко указано, что мы считаем вправе применить ядерное оружие, в том случае, если ядерное оружие было применено против нас, независимо от его мощности. Ничего выдумывать больше не надо!» – подчеркнул Мураховский.

              Напомним, осенью 2018 года Путин говорил, что Россия применит ядерное оружие, лишь удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Глава государства подчеркивал, что Россия может воспользоваться оружием исключительно в оборонительных целях. Теперь же Москва обнародовала свою доктрину ядерного сдерживания в ситуации, когда по вине США аннулируются все прежние договоренности в области контроля над вооружениями. 

              В сентябре прошлого года замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал: «Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Вина лежит в первую очередь на США, которые демонстрируют «крайне опасное и безответственное поведение», подчеркнул замминистра.

              На ваш взгляд

               
              Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война. А вы чувствуете ее приближение?


              Обсуждение: 69 комментариев
              В конце мая появилась информация, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке гиперзвуковых ракет, способных развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в США на данный момент аналоги.  

              В Вашингтоне дали понять, что не планируют продлевать действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно констатировал: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности. 

              В Вашингтоне, поясняет Баклицкий, на ядерное оружие вообще теперь смотрят через призму противоборства с Москвой и Пекином. «В этом противостоянии Америка намерена одержать победу. Не формулируется, в чем будет заключаться эта победа, но Америка уже готова всячески участвовать в борьбе. Готова избавляться от всего, что мешает этому противостоянию, например, от договоров по контролю над вооружениями. К сожалению, в Пентагоне и Госдепартаменте подход к ядерному вопросу довольно утилитарный», – подытожил Баклицкий.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............