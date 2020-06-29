Россиян из запаса призовут в 2020 году на военные сборы

В этом году россиян, находящихся в запасе, призовут для военных сборов в Вооруженных силах России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, следует из указа президента Владимира Путина.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – передает РИА «Новости» текст указа.

Правительству и регионам властям поручено провести соответствующие мероприятия по призыву на военные сборы. Указ вступает в силу с 29 июня.

В феврале 2019 года Путин также подписал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян, находящихся в запасе.