Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян, находящихся в запасе.

«Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – говорится в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

Даты сборов будут согласованы органами исполнительной власти регионов. Исключение составят лишь проверочные сборы, сроки которых устанавливает Министерство обороны России.

На военные сборы не могут призвать граждан, прошедших военную службу не более двух лет назад. Также от сборов освобождаются педагоги, студенты-заочники вузов, многодетные отцы, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, члены Совета Федерации, высшие должностные лица субъектов, сотрудники органов внутренних дел, гражданский персонал вооруженных сил, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта.