Председатель «Партии за справедливость» высказался о важности поправок в Конституцию

Председатель «Партии за справедливость» Владимир Пономаренко выступил с заявлением, в котором высказал свое мнение о важности поправок в Конституцию.

По мнению политика, только новые поправки помогут сберечь территориальную целостность России, сообщается в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы много лет боролись против малейших поползновений по отделению части Южных Курил, а наша партия была одним из инициаторов переименования так называемых «спорных» островов. И вот сегодня есть шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос. Будут меняться правительства и президенты, но новое положение Конституции просто физически не даст никому возможности оторвать от России хотя бы кусочек», – отметил Пономаренко.

Также он затронул вопрос сохранения исторической памяти, «которую некоторые иностранные элиты сегодня решили исковеркать или просто зачеркнуть».

«Наши люди, наша молодежь должны сберечь эту историческую память, равно как и гордость за свою страну. Именно поэтому так нужны новые конституционные нормы, связанные с преемственностью нравственных и духовных традиций и ценностей», – добавил он.

Отдельно политик коснулся социальных гарантий и социальной справедливости.

«Реализацию многих положений нашего программного документа мы сегодня с удовлетворением видим в поправках к Конституции. Это и норма об оплате труда, которая должна быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. И качественная медицина, реально доступная всем без исключения гражданам страны», – заявил политик.

По его словам, речь идет о формировании фундамента нового государства, в котором слово «справедливость» станет главным и определит национальную идею.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.

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