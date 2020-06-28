В Москве решили использовать сейф-пакеты для хранения бюллетеней

Сейф-пакеты с порядковым номером для хранения бюллетеней начнут использовать на избирательных участках в Москве с воскресенья, сообщил первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

«Возник вопрос, как должен сейф-пакет выглядеть. В постановлении ЦИК о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями. Сейчас выпущены сейф-пакеты нового образца с указанием реквизитов. На всех УИКах единообразные сейф-пакеты», – передает ТАСС слова Ковалева.



Он также уточнил, что бюллетени складывают в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и при включенных камерах. Без повреждения печати вскрыть сейф-пакет невозможно.

Официальный представитель общественного штаба в Москве Александр Асафов, в свою очередь, предложил дополнить памятку для наблюдателей дополнительной инструкцией с изображением сейф-пакетов нового образца.

Сообщается также, что работа штаба ведется в круглосуточном режиме.

«В группе разбора присутствует четвертая часть Мосгордумы, за что мы благодарны депутатам, которые находят время и возможность с нами работать. Мы вместе исследуем ситуацию и принимаем решение. Члены Общественной палаты Москвы не только участвуют в работе штаба, но и по месту жительства обходят избирательные участки, смотрят, как все происходит, выезжают на группы разбора», – добавил Ковалев.

По его словам, в Москве за ходом голосования наблюдают более 21,5 тыс. человек, в том числе представители политических партий, некоммерческих организаций и независимые наблюдатели.

«Мы мониторим социальные сети, смотрим карту нарушений движения «Голос», стараемся реагировать на все поступающие сигналы и разбираем их, но их немного. Сегодня порядка пяти сообщений, но сложно их назвать нарушениями, тем более влияющими на ход голосования», – подытожил Ковалев.

Он подчеркнул, что пересечен «экватор» голосования, и в выходной день в Москве уже не так много голосующих. Кроме того, это «нелегкий, первый опыт такого продолжительного голосования».

Ранее Асафов сообщал, что попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции не повлияли на результат.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. 1 июля будет выходным днем.